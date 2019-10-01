Кикнадзе — о словах Смолова про «Зенит» и судейство: игрок высказал своё мнение

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал решение РФС не наказывать нападающего «железнодорожников» Фёдора Смолова за высказывание в перерыве матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0).
Напомним, в конце первого тайма арбитр Михаил Вилков отменил гол Смолова после использования VAR. В перерыве форвард сказал, что из-за такого судейства «Зениту» можно сразу отдавать первое место.
«Ну прокомментировал игрок ситуацию, и что? Фёдор рассказал, как он её видит. Во главе РФС стоят мудрые люди, которые разобрались в ситуации. Почему нужно проводить беседу со Смоловым? У игрока есть своё мнение, он его высказал. Я, как руководитель клуба, немного по-другому сформулировал ситуацию. РФС, на мой взгляд, повёл себя мудро», — приводит слова Кикнадзе «Спорт день за днём».
- 1 октября 2019
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