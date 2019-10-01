Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кикнадзе — о словах Смолова про «Зенит» и судейство: игрок высказал своё мнение

Кикнадзе — о словах Смолова про «Зенит» и судейство: игрок высказал своё мнение
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал решение РФС не наказывать нападающего «железнодорожников» Фёдора Смолова за высказывание в перерыве матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0).

Напомним, в конце первого тайма арбитр Михаил Вилков отменил гол Смолова после использования VAR. В перерыве форвард сказал, что из-за такого судейства «Зениту» можно сразу отдавать первое место.

«Ну прокомментировал игрок ситуацию, и что? Фёдор рассказал, как он её видит. Во главе РФС стоят мудрые люди, которые разобрались в ситуации. Почему нужно проводить беседу со Смоловым? У игрока есть своё мнение, он его высказал. Я, как руководитель клуба, немного по-другому сформулировал ситуацию. РФС, на мой взгляд, повёл себя мудро», — приводит слова Кикнадзе «Спорт день за днём».

РФС – о словах Смолова в перерыве матча с «Зенитом»: Фёдор погорячился
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019