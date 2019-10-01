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«Локомотив» — «Атлетико»: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Локомотив» — «Атлетико»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и мадридского «Атлетико» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локомотив»: Гильерме, Мурило, Хёведес, Чорлука, Рыбусь, Баринов, Крыховяк, Мариу, Игнатьев, Жемалетдинов, Смолов.

«Атлетико»: Облак, Ариас, Хименес, Фелипе, Лоди, Фелиш, Сауль, Парти, Коке, Диего Коста, Мората.

Обслужит встречу бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. В роли его ассистентов выступят Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери – Рой Рейншрейбер.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» обыграл на выезде леверкузенский «Байер» (2:1), а мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2).

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