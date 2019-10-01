«Локомотив» — «Атлетико»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и мадридского «Атлетико» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Локомотив»: Гильерме, Мурило, Хёведес, Чорлука, Рыбусь, Баринов, Крыховяк, Мариу, Игнатьев, Жемалетдинов, Смолов.



«Атлетико»: Облак, Ариас, Хименес, Фелипе, Лоди, Фелиш, Сауль, Парти, Коке, Диего Коста, Мората.

Обслужит встречу бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. В роли его ассистентов выступят Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери – Рой Рейншрейбер.



В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» обыграл на выезде леверкузенский «Байер» (2:1), а мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2).