«Реал» проигрывает «Брюгге» со счётом 0:2 после первого тайма
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А мадридский «Реал» проигрывает бельгийскому «Брюгге» (в данный момент счёт 0:2, перерыв).
Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором забитого мяча стал Эммануэль Деннис, которому ассистировал Перси Тау. На 39-й минуте Деннис увеличил преимущество «Брюгге», оформив дубль.
В перерыве у «Реала» произошла замена голкипера. Вместо Тибо Куртуа на поле вышел Альфонс Ареола.
Матч «Реал» — «Брюгге» проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Брюгге». Матч обслуживает болгарская бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым. В качестве его ассистентов выступают Мартин Маргаритов и Диян Валков.
«Реал Мадрид» — «Брюгге»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов
- 1 октября 2019
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