«Реал» проигрывает «Брюгге» со счётом 0:2 после первого тайма

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А мадридский «Реал» проигрывает бельгийскому «Брюгге» (в данный момент счёт 0:2, перерыв).

Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором забитого мяча стал Эммануэль Деннис, которому ассистировал Перси Тау. На 39-й минуте Деннис увеличил преимущество «Брюгге», оформив дубль.

В перерыве у «Реала» произошла замена голкипера. Вместо Тибо Куртуа на поле вышел Альфонс Ареола.

Матч «Реал» — «Брюгге» проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Брюгге». Матч обслуживает болгарская бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым. В качестве его ассистентов выступают Мартин Маргаритов и Диян Валков.