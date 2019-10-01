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Болельщики «Локомотива» встретили команду у стадиона перформансом с файерами

Болельщики «Локомотива» встретили команду у стадиона перформансом с файерами
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 1 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Болельщики «железнодорожников» поприветствовали команду у стадиона ярким перформансом, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин. Фанаты московской команды выстроились вдоль подъезда к стадиону «РЖД Арена» и зажгли красные и зелёные файеры, повторяющие цвета «железнодорожников».

Напомним, в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» обыграл на выезде леверкузенский «Байер» (2:1), а мадридский «Атлетико» сыграл вничью с туринским «Ювентусом» (2:2).

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