Болельщики «Локомотива» встретили команду у стадиона перформансом с файерами

Сегодня, 1 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Болельщики «железнодорожников» поприветствовали команду у стадиона ярким перформансом, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин. Фанаты московской команды выстроились вдоль подъезда к стадиону «РЖД Арена» и зажгли красные и зелёные файеры, повторяющие цвета «железнодорожников».

Напомним, в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» обыграл на выезде леверкузенский «Байер» (2:1), а мадридский «Атлетико» сыграл вничью с туринским «Ювентусом» (2:2).