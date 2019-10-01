«Сочи» заявил двух нигерийцев на матчи РПЛ

«Сочи» заявил двух нигерийских полузащитников Ладана Мухаммада Юсуфа и Иполе Филипа Орите для участия в матчах Российской Премьер-Лиги.

19-летний Юсуф (рост 175 см, вес 65 кг) и 18-летний Орите (рост 168 см, вес 62 кг) могут выйти на поле в ближайшем матче.

«Сочи», набрав 12 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч сочинский клуб проведёт 5 октября с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится в Сочи на стадионе «Фишт». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Крылья Советов».

Расписание матчей российского национального чемпионата можно посмотреть на «Чемпионате». Доступна также турнирная таблица Российской Премьер-Лиги.