Экс-тренер «Барселоны»: Месси не провёл такой год, чтобы быть среди лучших

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Аргентины Херардо Мартино рассказал, почему он не отдал голос за соотечественника, форварда каталонского клуба Лионеля Месси, при голосовании за лучшего игрока года по версии ФИФА.

«Месси не провёл такой год, чтобы быть среди лучших», — приводит слова Мартино Sport.es со ссылкой на мексиканский телеканал TUDN MEX.

Напомним, Месси занял первое место в голосовании, набрав 46 очков. Вторым стал голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (38), третьим — португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (36).

Мартино тренировал «Барселону» в сезоне-2013/14. Под его руководством каталонцы заняли второе место в чемпионате Испании, а также завоевали Суперкубок страны. Со сборной Аргентины специалист работал с 2014 по 2016 год. Сейчас он тренирует сборную Мексики.