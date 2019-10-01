«Локомотив» открыл звезду в честь автора 1-го гола в истории чемпионата СССР

На аллее славы домашнего стадиона «Локомотива» — «РЖД Арене» открыли звезду в честь автора первого гола клуба в чемпионате СССР нападающего Виктора Лаврова.
Форвард отличился 22 мая 1936 года в первом в истории матче чемпионата СССР с ленинградским «Динамо» (1:3).
Виктор Васильевич Лавров (13.09.1909 – 19.09.1983). За карьеру он выступал за «Клуб имени Кухмистерова» (1925-1930), «Казанку» (1931-1935), МВО (1935), «Локомотив» (1936-1940), «Динамо» Сталинабад (1941) и «Локомотив» (1946). После окончания карьеры выступал на любительском уровне. В 1955 году стал чемпионом Вооруженных сил СССР среди коллективов физкультуры.
Тренерская карьера: «Локомотив» Ярославль, «Труд» (Рязань), «Спартак» (Рязань), «Маяк» (Херсон), «Химик» (Клин), «Зенит» (Ижевск), «Онежец».
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