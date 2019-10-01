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«Реал» избежал поражения в матче ЛЧ с «Брюгге», забив на 85-й минуте

«Реал» избежал поражения в матче ЛЧ с «Брюгге», забив на 85-й минуте
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» принимал «Брюгге». Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась вничью со счётом 2:2.

На 11-й минуте счёт открыл нигерийский нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис. В конце первого тайма, на 39-й минуте, Деннис оформил дубль и упрочил преимущество гостей. На 55-й минуте защитник «Реала» Серхио Рамос сократил отставание мадридцев. На 84-й минуте главный арбитр показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Брюгге» Руду Вормеру, после чего гости остались в меньшинстве. Через минуту хавбек «Реала» Каземиро сравнял счёт.

«Реал» набрал 1 очко и занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы А. «Брюгге» (2) — на 2-м месте. Соперниками испанского и бельгийского клубов по группе являются «ПСЖ» и «Галатасарай».

Лига чемпионов. Группа А. 2-й тур
01 октября 2019, вторник. 19:55 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 2
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Деннис – 11'   0:2 Деннис – 39'   1:2 Рамос – 55'   2:2 Каземиро – 85'
Удаления: нет / Вормер – 84'
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