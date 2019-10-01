Болельщики «Локомотива» посвятили перформанс Виктору Лаврову

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимает мадридский «Атлетико». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Болельщики «Локомотива» посвятили перформанс автору первого гола клуба в чемпионате СССР нападающему Виктору Лаврову. Сегодня, 1 октября, на аллее славы домашнего стадиона «Локомотива» — «РЖД Арены» — была открыта звезда в честь Лаврова. Форвард отличился 22 мая 1936 года в первом в истории матче чемпионата СССР с ленинградским «Динамо» (1:3).

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» обыграл на выезде леверкузенский «Байер» (2:1), а мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2).