Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Болельщики «Локомотива» посвятили перформанс Виктору Лаврову

Болельщики «Локомотива» посвятили перформанс Виктору Лаврову
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимает мадридский «Атлетико». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Болельщики «Локомотива» посвятили перформанс автору первого гола клуба в чемпионате СССР нападающему Виктору Лаврову. Сегодня, 1 октября, на аллее славы домашнего стадиона «Локомотива» — «РЖД Арены» — была открыта звезда в честь Лаврова. Форвард отличился 22 мая 1936 года в первом в истории матче чемпионата СССР с ленинградским «Динамо» (1:3).

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» обыграл на выезде леверкузенский «Байер» (2:1), а мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2).

«Локомотив» открыл звезду в честь автора 1-го гола в истории чемпионата СССР
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019