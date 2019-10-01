«Локомотив» — «Атлетико»: Диего Коста не попал в пустые ворота с двух метров

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста совершил невероятный промах в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).

Коке навесил с углового, Фелиш сделал скидку затылком во вратарскую, а Коста с метра не попал по совершенно пустым воротам.

Фото доступно в «твиттере» Sean Walker Sport.

Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Атлетико».

Обслуживает матч бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. В роли его ассистентов выступают Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери – Рой Рейншрейбер.



В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» обыграл на выезде леверкузенский «Байер» (2:1), а мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2).