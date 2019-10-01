Каземиро: выход «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов всё ещё зависит от нас

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:2). Напомним, хавбек забил второй гол мадридцев на 85-й минуте и добился ничейного результата.
«У соперника было два момента, и он их реализовал. Мы хорошо отреагировали. Думаю, дальнейшая судьба „Реала“ в Лиге чемпионов всё ещё зависит от нас. Мы суетились при счёте 0:2, из-за чего возникали ошибки. Болельщики поддерживали нас до конца. В любом случае выход в стадию плей-офф всё ещё зависит от нас», — приводит слова Каземиро EFE.
«Реал» набрал 1 очко и занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы А. «Брюгге» (2) — на 2-м месте. Соперниками испанского и бельгийского клубов по группе являются «ПСЖ» и «Галатасарай».
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