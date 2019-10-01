«Локомотив» — «Атлетико»: Жемалетдинов заменён из-за травмы
Нападающий московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов получил травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).
Футболист травмировался на 33-й минуте. Вместо него на поле вышел защитник Брайан Идову.
Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Атлетико».
Обслуживает матч бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. В роли его ассистентов выступают Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери — Рой Рейншрейбер.
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» обыграл на выезде леверкузенский «Байер» (2:1), а мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2).
«Локомотив» — «Атлетико»: Диего Коста не попал в пустые ворота с двух метров
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