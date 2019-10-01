«Локомотив» — «Атлетико»: Жемалетдинов заменён из-за травмы

Нападающий московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов получил травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).

Футболист травмировался на 33-й минуте. Вместо него на поле вышел защитник Брайан Идову.

Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Атлетико».



Обслуживает матч бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. В роли его ассистентов выступают Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери — Рой Рейншрейбер.



В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» обыграл на выезде леверкузенский «Байер» (2:1), а мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2).