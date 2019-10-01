Месси включён в заявку «Барселоны» на матч ЛЧ с «Интером»
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси попал в заявку на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером».
Ранее аргентинец пропустил матч 7-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (2:0) из-за травмы.
Полностью заявка «Барселоны» выглядит так:
вратари Марк-Андре тер Штеген, Нето
защитники Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Мусса Ваге, Жан-Клер Тодибо, Хуниор Фирпо
полузащитники Иван Ракитич, Серхи Бускетс, Артур, Карлос Аленья, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль
нападающие Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Карлос Перес
Матч «Барселона» – «Интер» состоится завтра, 2 октября, на стадионе «Камп Ноу». Начало встречи — в 22:00 мск.
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