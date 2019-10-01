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Рамос: «Реал» должен играть лучше, это очевидно

Рамос: «Реал» должен играть лучше, это очевидно
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:2). Напомним, защитник забил первый гол «сливочных» на 55-й минуте. Автором второго гола мадридского «Реала» стал полузащитник Каземиро.

«Мы провели ужасный первый тайм, но во второй половине встречи продемонстрировали мужество и упорство, которых от нас ожидают болельщики. Мы должны играть лучше, должны забивать больше. Это очевидно», — приводит слова Рамоса Mundo Deportivo.

«Реал» набрал 1 очко и занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы А. «Брюгге» (2) — на 2-м месте. Соперниками испанского и бельгийского клубов по группе являются «ПСЖ» и «Галатасарай».

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