«Локомотив» — «Атлетико»: Фелиш открыл счёт

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш забил гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом» (в данный момент счёт 0:1, идёт 2-й тайм).



Форвард отличился на 48-й минуте.



Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Атлетико».



Обслуживает матч бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. В роли его ассистентов выступают Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери — Рой Рейншрейбер.



В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» обыграл на выезде леверкузенский «Байер» (2:1), а мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2).

С полным расписанием группового этапа Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».