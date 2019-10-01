«Локомотив» — «Атлетико»: Томас Парти забил второй гол гостей

Полузащитник мадридского «Атлетико» Томас Парти забил гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом» (в данный момент счёт 0:2, идёт 2-й тайм). Хавбек отличился на 58-й минуте.
Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Атлетико».
Обслуживает матч бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. В роли его ассистентов выступают Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери — Рой Рейншрейбер.
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» обыграл на выезде леверкузенский «Байер» (2:1), а мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2).
С полным расписанием группового этапа Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».
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