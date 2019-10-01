«Локомотив» проиграл «Атлетико» в домашнем матче Лиги чемпионов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимал мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



В начале второго тайма, на 48-й минуте, счёт открыл нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш. Через 10 минут полузащитник Томас Парти забил гол и упрочил преимущество мадридской команды в счёте.



Мадридский «Атлетико» набрал 4 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте. Соперниками испанского и российского клубов по группе являются туринский «Ювентус» и леверкузенский «Байер».

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с «Ювентусом», а «Атлетико» примет «Байер». Обе встречи пройдут 22 октября.