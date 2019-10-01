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«Локомотив» проиграл «Атлетико» в домашнем матче Лиги чемпионов

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в домашнем матче Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимал мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В начале второго тайма, на 48-й минуте, счёт открыл нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш. Через 10 минут полузащитник Томас Парти забил гол и упрочил преимущество мадридской команды в счёте.

Мадридский «Атлетико» набрал 4 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте. Соперниками испанского и российского клубов по группе являются туринский «Ювентус» и леверкузенский «Байер».

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с «Ювентусом», а «Атлетико» примет «Байер». Обе встречи пройдут 22 октября.

Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур
01 октября 2019, вторник. 22:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Фелиш – 48'   0:2 Парти – 58'
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