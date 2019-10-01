Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в Лондоне со счётом 7:2

«Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в Лондоне со счётом 7:2
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм Хотспур» проиграл мюнхенской «Баварии» со счётом 2:7. Встреча состоялась в Лондоне. Обслуживала матч французская бригада арбитров во главе Клеманом Турпеном. В качестве его ассистентов выступили Николя Дано и Сириль Гренгор.

Счёт был открыт на 12-й минуте. Автором гола стал Сон Хын Мин, которому ассистировал Мусса Сиссоко. Через несколько минут равновесие восстановил Йозуа Киммих. В концовке первого тайма «Баварию» вывел вперёд Роберт Левандовски с передачи Сержа Гнабри. В начале второго тайма Гнабри отличился сам, а ещё через пару минут оформил дубль. «Тоттенхэм» сумел сократить разрыв в счёте благодаря голу Гарри Кейна с пенальти. Впрочем, в конце матча Гнабри и Левандовски довели счёт до разгромного.

В другом матче группы «Црвена Звезда» победила «Олимпиакос» со счётом 3:1.

Лига чемпионов. Группа B. 2-й тур
01 октября 2019, вторник. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
3 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
0:1 Семеду – 37'   1:1 Вулич – 62'   2:1 Милунович – 87'   3:1 Боакье – 90'
Удаления: нет / Бензия – 57'
Лига чемпионов. Группа B. 2-й тур
01 октября 2019, вторник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
2 : 7
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Мин – 12'   1:1 Киммих – 15'   1:2 Левандовски – 45'   1:3 Гнабри – 53'   1:4 Гнабри – 55'   2:4 Кейн – 61' (пен)   2:5 Гнабри – 83'   2:6 Левандовски – 87'   2:7 Гнабри – 88'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019