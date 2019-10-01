«Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в Лондоне со счётом 7:2

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм Хотспур» проиграл мюнхенской «Баварии» со счётом 2:7. Встреча состоялась в Лондоне. Обслуживала матч французская бригада арбитров во главе Клеманом Турпеном. В качестве его ассистентов выступили Николя Дано и Сириль Гренгор.
Счёт был открыт на 12-й минуте. Автором гола стал Сон Хын Мин, которому ассистировал Мусса Сиссоко. Через несколько минут равновесие восстановил Йозуа Киммих. В концовке первого тайма «Баварию» вывел вперёд Роберт Левандовски с передачи Сержа Гнабри. В начале второго тайма Гнабри отличился сам, а ещё через пару минут оформил дубль. «Тоттенхэм» сумел сократить разрыв в счёте благодаря голу Гарри Кейна с пенальти. Впрочем, в конце матча Гнабри и Левандовски довели счёт до разгромного.
В другом матче группы «Црвена Звезда» победила «Олимпиакос» со счётом 3:1.
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