Гол Икарди принёс победу «ПСЖ» в матче с «Галатасараем»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» обыграл турецкий «Галатасарай» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Али Сами Йен». Обслуживала матч польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. В качестве его ассистентов выступили Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.



Единственный гол был забит в начале второго тайма. Автором забитого мяча стал Мауро Икарди, которому ассистировал Пабло Сарабия. Оба футболиста присоединились к «ПСЖ» в летнее трансферное окно.



«ПСЖ», набрав шесть очков, занимает 1-е место в турнирной таблице группы А. «Галатасарай» (1) — на 3-м месте. В 3-м туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Брюгге». «Галатасараю» предстоит домашняя игра с «Реалом». Оба матча состоятся 22 октября.