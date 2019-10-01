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Гол Икарди принёс победу «ПСЖ» в матче с «Галатасараем»

Гол Икарди принёс победу «ПСЖ» в матче с «Галатасараем»
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» обыграл турецкий «Галатасарай» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Али Сами Йен». Обслуживала матч польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. В качестве его ассистентов выступили Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.

Единственный гол был забит в начале второго тайма. Автором забитого мяча стал Мауро Икарди, которому ассистировал Пабло Сарабия. Оба футболиста присоединились к «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

«ПСЖ», набрав шесть очков, занимает 1-е место в турнирной таблице группы А. «Галатасарай» (1) — на 3-м месте. В 3-м туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Брюгге». «Галатасараю» предстоит домашняя игра с «Реалом». Оба матча состоятся 22 октября.

Лига чемпионов. Группа А. 2-й тур
01 октября 2019, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Икарди – 52'
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