Мещеряков — о сейве Облака в матче с «Локо»: на то он и лучший вратарь мира

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал поражение в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).
«Физическое состояние не при делах. Просто «Атлетико» очень сильная команда, не в чем упрекнуть нашу команду, показали достойную игру. Если бы забили свои моменты, игра могла бы сложиться по-другому. Игру Смолова, как и других футболистов, пусть оценивает тренер. Каждый сегодня отдавался на поле до конца. У нас всё впереди. Мы всегда играем от матча к матчу, к следующей игре в Лиге чемпионов будем готовиться, чтобы выиграть. Сейв Облака? На то он и лучший вратарь мира, на мой взгляд. Он очень большой. Ворота маленькие, а он большой», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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