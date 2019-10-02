Сёмин: думаю, Жемалетдинов до сборной России не доедет, есть травма
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2) рассказал о повреждении полузащитника Рифата Жемалетдинова.
«Думаю, Жемалетдинов до сборной не доедет. Есть травма», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, ранее Жемалетдинов получил первый вызов в национальную команду России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборными Шотландии и Кипра.
Встреча сборной России с Шотландией состоится в четверг, 10 октября, в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 21:45 мск. Матч с Кипром пройдёт 13 октября в Никосии на арене «GSP» и начнётся в 19:00 мск. Подготовку к встречам команда начнёт 6 октября в Новогорске.
«Локомотив» — «Атлетико»: Жемалетдинов заменён из-за травмы
- 2 октября 2019
-
00:43
-
00:35
-
00:33
-
00:31
-
00:28
-
00:25
-
00:19
-
00:12
-
00:11
- 1 октября 2019
-
23:57
-
23:54
-
23:52
-
23:51
-
23:51
-
23:25
-
23:19
-
23:17
-
23:09
-
23:06
-
23:00
-
22:59
-
22:38
-
22:28
-
22:26
-
22:10
-
22:08
-
21:51
-
21:49
-
21:38
-
21:26
-
21:15
-
21:02
-
20:59
-
20:56
-
20:48
Партнерский контент