Сёмин: думаю, Жемалетдинов до сборной России не доедет, есть травма

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2) рассказал о повреждении полузащитника Рифата Жемалетдинова.



«Думаю, Жемалетдинов до сборной не доедет. Есть травма», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ранее Жемалетдинов получил первый вызов в национальную команду России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборными Шотландии и Кипра.

Встреча сборной России с Шотландией состоится в четверг, 10 октября, в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 21:45 мск. Матч с Кипром пройдёт 13 октября в Никосии на арене «GSP» и начнётся в 19:00 мск. Подготовку к встречам команда начнёт 6 октября в Новогорске.