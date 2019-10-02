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Сёмин: думаю, Жемалетдинов до сборной России не доедет, есть травма

Сёмин: думаю, Жемалетдинов до сборной России не доедет, есть травма
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2) рассказал о повреждении полузащитника Рифата Жемалетдинова.

«Думаю, Жемалетдинов до сборной не доедет. Есть травма», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ранее Жемалетдинов получил первый вызов в национальную команду России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборными Шотландии и Кипра.

Встреча сборной России с Шотландией состоится в четверг, 10 октября, в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 21:45 мск. Матч с Кипром пройдёт 13 октября в Никосии на арене «GSP» и начнётся в 19:00 мск. Подготовку к встречам команда начнёт 6 октября в Новогорске.

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