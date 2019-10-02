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Дворкович: «Локомотив» сыграл достойно, но класс «Атлетико» выше

Дворкович: «Локомотив» сыграл достойно, но класс «Атлетико» выше
Футбол / Лига чемпионов 0

Президент Международной шахматной федерации и бывший глава оргкомитета по проведению чемпионата мира 2018 года по футболу Аркадий Дворкович прокомментировал поражение «Локомотива» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).

«И первый и второй тайм «Локомотив» сыграл достойно. Просто во втором тайме за счёт класса «Атлетико» реализовал свои шансы, а «Локомотив» — нет. Класс «Атлетико» выше. Ну и Облак сегодня просто фантастически спас, как и в матче с «Реалом».

Для «Локомотива» реально бороться за выход из группы. Это задача тяжелейшая, но не безнадежная. Нужно просто реализовывать свои моменты. В этом матче шанс на ничью был, на победу — нет, но на ничью точно», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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