Дворкович: «Локомотив» сыграл достойно, но класс «Атлетико» выше

Президент Международной шахматной федерации и бывший глава оргкомитета по проведению чемпионата мира 2018 года по футболу Аркадий Дворкович прокомментировал поражение «Локомотива» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).

«И первый и второй тайм «Локомотив» сыграл достойно. Просто во втором тайме за счёт класса «Атлетико» реализовал свои шансы, а «Локомотив» — нет. Класс «Атлетико» выше. Ну и Облак сегодня просто фантастически спас, как и в матче с «Реалом».



Для «Локомотива» реально бороться за выход из группы. Это задача тяжелейшая, но не безнадежная. Нужно просто реализовывать свои моменты. В этом матче шанс на ничью был, на победу — нет, но на ничью точно», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.