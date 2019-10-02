Сёмин: настроение нормальное. Проиграли команде, которая может выиграть ЛЧ

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).



«У нас банально не хватило сил. Конечно, травма Жемалетдинова заставила делать изменения, которые в целом были не в нашу пользу. Но футбол есть футбол. Они были сильнее, особенно во втором тайме — добавили и чисто в физическом плане нас задавили. Отсюда и победа.



В первом тайме мы очень хорошо выглядели в оборонительных действиях, хорошо шли в контратаку. Получили этот мяч после давления с аута. Но, повторюсь, не хватило сил. В перерыве сделали акцент на ошибках, что надо лучше держать мяч, делать смену направлений. Получив быстрый гол, всё поломалось. Ребята пытались забить гол. Нужно отдать им должное. Мы играли настолько, насколько хватило сил.



Настроение нормальное. Надо разобраться. Мы проиграли той команде, которая может выиграть Лигу чемпионов. Так что нормальное настроение. Не вижу никаких проблем. Следующие игры у нас идут более-менее нормально по циклу подготовки», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сёмин: думаю, Жемалетдинов до сборной России не доедет, есть травма