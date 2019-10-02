Светлаков — о поражении «Локо»: мы ждали чуда, его не произошло. Но позора нет

Актёр и телеведущий Сергей Светлаков прокомментировал поражение «Локомотива» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2).



«Мы ждали чуда, его не произошло. Но позора никакого нет. «Локо» — только вперёд. У нас одно поражение, одна победа. Рвём дальше!» — передаёт слова Светлакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Мадридский «Атлетико» набрал 4 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте. Соперниками испанского и российского клубов по группе являются туринский «Ювентус» и леверкузенский «Байер».



В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с «Ювентусом», а «Атлетико» примет «Байер». Обе встречи пройдут 22 октября.

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