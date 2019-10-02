Крыховяк: я обязан был забивать, но Облак совершил фантастический сейв

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).



«Начало второго тайма было плохим для нас, потому что мы пропустили два гола. Но мы можем быть довольны игрой, несмотря на поражение. У нас было много возможностей для того, чтобы забить. Мы могли заработать ничью. Но не удалось. Мы будем работать, чтобы стать лучше.



Мой момент во втором тайме? Облак совершил фантастический сейв. Хотя, конечно, когда ты находишься в пяти метрах от ворот, ты обязан забивать, но Облак сыграл отлично.



Мы будем биться до конца в этой Лиге чемпионов. Каждый матч. Мы должны быть в лучшей форме», — передаёт слова Крыховяка корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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