Рыбусь: если бы Крыховяк забил, то «Локомотив», возможно, сравнял бы счёт

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбусь прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).

«Были простые ошибки, в Лиге чемпионов такие не прощают. В первом тайме мы играли нормально, хотя некоторое преимущество было у «Атлетико» — это понятно, ведь у них команда высокого уровня. Жаль, что проиграли, мы могли сыграть вничью. У Крыховяка был классный момент, если бы забил – мы бы понеслись вперёд и сравняли, может, сравняли счёт», — передаёт слова Рыбуся корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Мадридский «Атлетико» набрал 4 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте. Соперниками испанского и российского клубов по группе являются туринский «Ювентус» и леверкузенский «Байер».