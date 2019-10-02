Мариу: «Локомотив» старался в игре с «Атлетико», но результат скорее справедлив

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2).

«Честно говоря, я даже не понял, почему мне дали жёлтую. Надо будет посмотреть повтор. Если сравнивать «Атлетико» с «Байером», то испанцы, конечно, другой уровень. Они уже привыкли к Лиге чемпионов. Мы старались, но результат скорее справедлив», — передаёт слова Мариу корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Мадридский «Атлетико» набрал 4 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D. Московский «Локомотив» (3) — на 3-м месте. Соперниками испанского и российского клубов по группе являются туринский «Ювентус» и леверкузенский «Байер».