Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Почеттино — о 2:7 от «Баварии»: сложно принимать такое поражение

Почеттино — о 2:7 от «Баварии»: сложно принимать такое поражение
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (2:7).

«Сложно принимать такое поражение, но когда соперник обладает таким мастерством и так здорово использует свои моменты… Конечно, мы разочарованы, но мы должны быть вместе и оставаться сильными. В футболе результат нужно показывать сегодня. Не важно, чего ты достиг три месяца назад. Важно только то, на что ты способен сегодня», — приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.

Мюнхенская «Бавария» набрала 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы B. «Тоттенхэм Хотспур» (1) — на 3-м месте. Соперниками немецкого и английского клубов по группе являются белградская «Црвена Звезда» и греческий «Олимпиакос».

«Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в Лондоне со счётом 7:2
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019