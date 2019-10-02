Почеттино — о 2:7 от «Баварии»: сложно принимать такое поражение

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (2:7).

«Сложно принимать такое поражение, но когда соперник обладает таким мастерством и так здорово использует свои моменты… Конечно, мы разочарованы, но мы должны быть вместе и оставаться сильными. В футболе результат нужно показывать сегодня. Не важно, чего ты достиг три месяца назад. Важно только то, на что ты способен сегодня», — приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.

Мюнхенская «Бавария» набрала 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы B. «Тоттенхэм Хотспур» (1) — на 3-м месте. Соперниками немецкого и английского клубов по группе являются белградская «Црвена Звезда» и греческий «Олимпиакос».