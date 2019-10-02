Файер-шоу «Локо», лайк Симеоне от Сёмина и ретроперформанс. Фото с матча в ЛЧ

1 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимал мадридский «Атлетико». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В начале второго тайма, на 48-й минуте, счёт открыл нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш. Через 10 минут полузащитник Томас Парти забил гол и упрочил преимущество мадридской команды в счёте.
Мадридский «Атлетико» набрал 4 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте. Соперниками испанского и российского клубов по группе являются туринский «Ювентус» и леверкузенский «Байер».
В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с «Ювентусом», а «Атлетико» примет «Байер». Обе встречи пройдут 22 октября.
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Атлетико» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Алёны Сахаровой и Дмитрия Голубовича.
- 2 октября 2019
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