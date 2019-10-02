Игуаин: «Ювентус» проявил решительность, которая необходима в матчах ЛЧ

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» (3:0). В этой встрече форвард отметился голом.

«Мы здорово сыграли, проявили решительность, которая необходима в таких матчах. Я рад забитому голу и показанной игре. Меня впечатлило, что болельщики аплодировали стоя — всегда приятно, когда ты получаешь признание. Это победа приблизила нас к выходу из группы, хотя мы знаем, что нам предстоит ещё много работать», — приводит слова Игуаина пресс-служба УЕФА.

Туринский «Ювентус» набрал 4 очка и возглавил турнирную таблицу группы D. Леверкузенский «Байер» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками итальянской и немецкой команд по группе являются «Локомотив» и «Атлетико».