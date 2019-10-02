Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игуаин: «Ювентус» проявил решительность, которая необходима в матчах ЛЧ

Игуаин: «Ювентус» проявил решительность, которая необходима в матчах ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» (3:0). В этой встрече форвард отметился голом.

«Мы здорово сыграли, проявили решительность, которая необходима в таких матчах. Я рад забитому голу и показанной игре. Меня впечатлило, что болельщики аплодировали стоя — всегда приятно, когда ты получаешь признание. Это победа приблизила нас к выходу из группы, хотя мы знаем, что нам предстоит ещё много работать», — приводит слова Игуаина пресс-служба УЕФА.

Туринский «Ювентус» набрал 4 очка и возглавил турнирную таблицу группы D. Леверкузенский «Байер» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками итальянской и немецкой команд по группе являются «Локомотив» и «Атлетико».

«Ювентус» разгромил «Байер» в матче группового этапа Лиги чемпионов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019