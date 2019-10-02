Гризманн — об адаптации: мне всё ещё нужно время, но я на правильном пути

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».
«Матчи Лиги чемпионов — это всегда особые матчи, а предстоящий будет выделяться даже на их фоне, так как это моя первая домашняя игра в турнире за «Барселону». Надо будет много работать как команде и набрать три очка. Это главное.
Мне всё ещё нужно время. Чувствую себя комфортно, но должен прибавлять на поле. Особенно в плане движения. Иногда мне надо активней вовлекаться в игру. Над этим можно работать, когда отходишь на фланг. Чувствую себя уверенно, но знаю, что мне ещё предстоит сделать многое, чтобы достигнуть своего максимума. Но я на правильном пути.
Все мечтают о победе в Лиге чемпионов. Я мечтаю о многом, и об этом тоже. Моя задача — добиться победы в ближайшей встрече. Надеюсь, вечер сложится здорово в присутствии наших болельщиков, которые обеспечат хоршую атмосферу», — приводит слова Гризманна пресс-служба УЕФА.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер» состоится сегодня, 2 октября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В 1-м туре каталонцы сыграли вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0), а миланцы не смогли обыграть «Славию» (1:1).
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