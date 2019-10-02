Алдервейрелд: мы неплохо играли, но каждый удар «Баварии» заканчивался голом

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (2:7).

«Все очень разочарованы. Нам требуется время, чтобы всё переосмыслить. Конечно, сейчас есть чувство раздражения. В первом тайме мы довольно неплохо играли, но каждый их удар заканчивался голом. Мы должны оставаться вместе и готовиться к следующей игре.

Болельщики знают, что мы делаем всё возможное и трудимся не покладая рук. Понимаю, что сейчас болельщики разочарованы, как и мы, но мы сделаем всё возможное, чтобы прибавить», — приводит слова Алдервейрелда пресс-служба УЕФА.

Мюнхенская «Бавария» набрала 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы B. «Тоттенхэм Хотспур» (1) — на 3-м месте. Соперниками немецкого и английского клубов по группе являются белградская «Црвена Звезда» и греческий «Олимпиакос».