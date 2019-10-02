Вальверде: «Интер» серьёзно изменился, мы ожидаем тяжёлой игры

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

«Интер» серьёзно изменился. У него новый тренер, новые игроки и новая игровая система. Команда здорово стартовала, выиграв все матчи в чемпионате. Мы ожидаем тяжёлой игры. Едва ли можно опираться на встречу прошлого года, ведь это новый «Интер» со всеми фирменными чертами своего тренера. Это крепкая команда, которой сложно забить.

Усман Дембеле ограничился на тренировке малым. Лео работал чуть больше, приняв участие в половине занятия. Посмотрим, сможет ли он сегодня провести её полностью. Не уверен, что они будут готовы к матчу. Ансу, Жорди Альба и Самюэль Юмтити тоже пропустят игру», — приводит слова Вальверде пресс-служба УЕФА.



Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер» состоится сегодня, 2 октября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В 1-м туре каталонцы сыграли вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0), а миланцы не смогли обыграть «Славию» (1:1).