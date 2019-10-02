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Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов

Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Загребское «Динамо» побило антирекорд московского «Спартака» по количеству гостевых поражений в Лиге чемпионов. Хорватская команда в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде уступила «Манчестер Сити» (0:2), тем самым проиграв в гостях 13-й раз подряд в Лиге чемпионов, сообщает Gracenote Live.

До этого «Динамо» делило антирекорд со «Спартаком», у которого было 12 выездных поражений подряд в Лиге чемпионов.

После двух туров группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» занимает 2-е место, набрав 3 очка. В матче первого тура команда разгромила «Аталанту» (4:0). В следующем туре ЛЧ «Динамо» на выезде встретится с «Шахтёром». Матч состоится 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск.

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