Аллегри может сменить Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает The Guardian.
52-летний специалист заинтересован в работе в АПЛ. Итальянец уже приступил к изучению английского языка и в случае отставки Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» может занять его место.
Последним клубом Аллегри был «Ювентус», который он возглавлял с 2014 по 2019 год. Под его руководством туринцы стали пятикратными чемпионами Италии, четырежды выиграли Кубок и дважды Суперкубок Италии.
После семи туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков. Завтра, 3 октября, «красные дьяволы» сыграют с АЗ в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
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