Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-форвард «Ниццы» объяснил, почему украл часы у своего одноклубника

Экс-форвард «Ниццы» объяснил, почему украл часы у
Экс-форвард «Ниццы» объяснил, почему украл часы у своего одноклубника
Футбол / Франция 0

Форвард Ламин Диаби объяснил, почему украл часы у своего одноклубника Каспера Дольберга. Напомним, в сентябре Диаби из раздевалки «Ниццы» украл у Дольберга часы за € 70 тыс.

«Я сделал этот поступок не из-за жадности, а из-за разочарования и зависти. Мне всего 18 лет, но это не оправдание. Моя сложная ситуация контрастировала с успехом Дольберга. Я взял его часы без причины, возможно, немного из-за ревности. Вместо того, чтобы биться за место на поле, я сделал трусливый поступок. Теперь я покидаю команду, где всегда хотел добиваться успеха и процветать. Это самое большое наказание для меня», — написал Диаби в своем «твиттере».

Ранее сообщалось, что «Ницца» расторгла контракт с Диаби за кражу часов.

«Ницца» разорвала контракт с игроком, укравшим у одноклубника часы за € 70 тыс.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019