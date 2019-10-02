Экс-форвард «Ниццы» объяснил, почему украл часы у своего одноклубника

Форвард Ламин Диаби объяснил, почему украл часы у своего одноклубника Каспера Дольберга. Напомним, в сентябре Диаби из раздевалки «Ниццы» украл у Дольберга часы за € 70 тыс.

«Я сделал этот поступок не из-за жадности, а из-за разочарования и зависти. Мне всего 18 лет, но это не оправдание. Моя сложная ситуация контрастировала с успехом Дольберга. Я взял его часы без причины, возможно, немного из-за ревности. Вместо того, чтобы биться за место на поле, я сделал трусливый поступок. Теперь я покидаю команду, где всегда хотел добиваться успеха и процветать. Это самое большое наказание для меня», — написал Диаби в своем «твиттере».

Ранее сообщалось, что «Ницца» расторгла контракт с Диаби за кражу часов.