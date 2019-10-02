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Рамос стал вторым защитником, забивавшим в 10 розыгрышах Лиги чемпионов

Рамос стал вторым защитником, забивавшим в 10 розыгрышах Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос отличился на 55 минуте в матче Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (2:2). Таким образом испанец стал вторым защитником, который забивал голы в 10 розыгрышах турнира.

Ранее аналогичное достижение записал на свой счёт защитник «Барселоны» Жерар Пике.

Фото доступно на странице OptaJoe в «твиттере».

«Реал» после двух туров набрал 1 очко и занимает последнее, 4-е место, в группе А. «Брюгге» (2) — на 2-м месте. Соперниками испанского и бельгийского клубов по группе являются французский «ПСЖ» (6) и турецкий «Галатасарай» (1).

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов мадридцы в гостях сыграют с «Галатасараем». Матч пройдёт на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» 22 октября.

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