Гвардиола: Гюндоган — одно из лучших приобретений в истории «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру полузащитника Илкая Гюндогана.



«Вы даже не представляете, насколько он хорош. Илкай – исключительный футболист. Он может играть на разных позициях, везде соблюдая рабочую этику. Мне сильно его не хватало в первый сезон, когда он выбыл на полгода из-за травмы колена. Он невероятен. Гюндоган – одно из лучших приобретений в истории этого клуба», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.



Гюндоган, как и Гвардиола, присоединился к «Манчестер Сити» летом 2016 года. Ранее на протяжении пяти лет хавбек защищал цвета дортмундской «Боруссии». За время в стане «горожан» футболист и специалист завоевали шесть трофеев.



После семи туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от «Ливерпуля» на пять очков.

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