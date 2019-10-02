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Гвардиола: Гюндоган — одно из лучших приобретений в истории «Манчестер Сити»

Гвардиола: Гюндоган — одно из лучших приобретений в истории «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру полузащитника Илкая Гюндогана.

«Вы даже не представляете, насколько он хорош. Илкай – исключительный футболист. Он может играть на разных позициях, везде соблюдая рабочую этику. Мне сильно его не хватало в первый сезон, когда он выбыл на полгода из-за травмы колена. Он невероятен. Гюндоган – одно из лучших приобретений в истории этого клуба», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Гюндоган, как и Гвардиола, присоединился к «Манчестер Сити» летом 2016 года. Ранее на протяжении пяти лет хавбек защищал цвета дортмундской «Боруссии». За время в стане «горожан» футболист и специалист завоевали шесть трофеев.

После семи туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от «Ливерпуля» на пять очков.

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