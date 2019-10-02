Гвардиола: Гюндоган — одно из лучших приобретений в истории «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру полузащитника Илкая Гюндогана.
«Вы даже не представляете, насколько он хорош. Илкай – исключительный футболист. Он может играть на разных позициях, везде соблюдая рабочую этику. Мне сильно его не хватало в первый сезон, когда он выбыл на полгода из-за травмы колена. Он невероятен. Гюндоган – одно из лучших приобретений в истории этого клуба», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
Гюндоган, как и Гвардиола, присоединился к «Манчестер Сити» летом 2016 года. Ранее на протяжении пяти лет хавбек защищал цвета дортмундской «Боруссии». За время в стане «горожан» футболист и специалист завоевали шесть трофеев.
После семи туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от «Ливерпуля» на пять очков.
- 2 октября 2019
-
11:12
-
10:57
-
10:36
-
10:35
-
10:07
-
10:02
-
09:43
-
09:41
-
09:30
-
09:28
-
09:27
-
09:11
-
08:58
-
08:44
-
06:54
-
06:25
-
05:50
-
05:28
-
04:51
-
04:40
-
04:30
-
03:58
-
03:46
-
03:36
-
02:55
-
02:44
-
02:28
-
01:56
-
01:48
-
01:20
-
01:04
-
01:02
-
00:54
-
00:51
-
00:50