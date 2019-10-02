«Реал» следит за пятью футболистами «Аякса»
Футболисты амстердамского «Аякса» продолжают привлекать внимание ведущих клубов Европы, среди которых мадридский «Реал».
Как сообщает AS, «сливочные» в настоящее время следят за выступлениями сразу нескольких игроков нидерландской команды, среди которых 26-летний полузащитник Хаким Зиеш, 22-летний нападающий Давид Нерес и 21-летние защитники Лисандро Мартинес и Эдсон Альварес. Также «Реал» продолжает наблюдать за 22-летним хавбеком Донни ван де Беком, в услугах которого был заинтересован ещё минувшим летом.
По словам издания, скауты «Королевского клуба» будут присутствовать на матче «Аякса» с «Валенсией» в Лиге чемпионов и наблюдать за игрой потенциальных новичков. Встреча состоится сегодня, 2 октября, в Валенсии и начнётся в 22:00 мск.
«Реал» летом потратил 300 млн евро. И должен потратить ещё столько же
Виноват один человек. Не тренер.
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