Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес не поможет своей команде в ближайших матчах.



29-летний футболист получил травму во встрече 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:2) и был заменён после перерыва. Как уже сообщалось, по итогам медицинского обследования испанцу было диагностировано повреждение внутренней коллатеральной связки правого колена.



По информации Marca, восстановление Начо должно занять примерно 2,5 месяца.



«Реал» после двух туров набрал 1 очко и занимает последнее, 4-е место в группе А. «Брюгге» (2) — на 2-м месте. Соперниками испанского и бельгийского клубов по группе являются «Пари Сен-Жермен» (6) и «Галатасарай» (1). В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов мадридцы в гостях сыграют с турецкой командой.

«Реал» летом потратил 300 млн евро. И должен потратить ещё столько же Виноват один человек. Не тренер.