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Врач из Удмуртии, допустивший смерть молодого футболиста, предстанет перед судом

Врач из Удмуртии, допустивший смерть молодого футболиста, предстанет перед судом
Футбол / Прочие турниры 0

Врач из Удмуртии, обвинённый в халатности, предстанет перед судом после смерти молодого футболиста, сообщается на официальном сайте прокуратуры республики.

Во время одного из футбольных турниров несовершеннолетний спортсмен получил травму. Через несколько дней он обратился в больницу города Воткинск.

Как установило следствие, травматолог-ортопед не провёл необходимый комплекс диагностических мероприятий и не назначил адекватное состоянию пациента лечение. Всё это привело к развитию сепсиса и смерти молодого футболиста.

Теперь суд рассмотрит дело в отношении врача, который обвиняется по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Травматологу-ортопеду грозит до 3 лет лишения свободы.

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