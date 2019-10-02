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Лига чемпионов: расписание матчей 2-го тура на 2 октября

Лига чемпионов: расписание матчей 2-го тура на 2 октября
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 2 октября, состоятся заключительные матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Пройдут следующие встречи:

«Генк» (Бельгия) – «Наполи» (Италия) – 19:55 мск
«Славия» (Чехия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 19:55 мск
«Ливерпуль» (Англия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – 22:00 мск
«Барселона» (Испания) – «Интер» (Италия) – 22:00 мск
«Зенит» (Россия) – «Бенфика» (Португалия) – 22:00 мск
«РБ Лейпциг» (Германия) – «Лион» (Франция) – 22:00 мск
«Валенсия» (Испания) – «Аякс» (Нидерланды) – 22:00 мск
«Лилль» (Франция) – «Челси» (Англия) – 22:00 мск

С результатами матчей первого игрового дня можно ознакомиться здесь.

С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.

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