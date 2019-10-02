Кикнадзе: раздирает от желания увидеть нынешний «Локомотив» ещё и с Миранчуками

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2).



«Дело не в Жоау Мариу. Всегда играет команда. И меня до мурашек трогает, как сейчас выступает «Локо» и как за него болеют наши фанаты. С нетерпением жду возвращения Миранчуков. Представляю, какую феерию можно сотворить, и меня просто раздирает от желания увидеть нынешнюю команду ещё и с братьями. Лёша мог сыграть уже с «Атлетико», но решили им не рисковать. Антон, думаю, к Новому году вернётся», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.



«Атлетико» набрал 4 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте.

Ясно-понятно. «Локомотив» проиграл по готовому заранее сценарию, но не был плох Критики команда точно не заслужила. Просто она была слабее.