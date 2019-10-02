Терим: считаю «ПСЖ» фаворитом Лиги чемпионов

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1). Специалист признался, что считает французский клуб фаворитом турнира.



«Мы провели один из лучших матчей в сезоне, и это даёт нам надежду на будущее. У Сери был хороший шанс забить. Конечно, это было бы здорово. После матча я поздравил Томаса Тухеля.

Я считаю «ПСЖ» фаворитом турнира. Наш матч с «Реалом» приобретает всё большее значение с учётом всех результатов. Нам нечего терять, и мы будем играть до конца», — приводит слова Терима AFP.

«ПСЖ», набрав шесть очков, занимает 1-е место в турнирной таблице группы А. «Галатасарай» (1) — на 3-м месте. В 3-м туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Брюгге». «Галатасараю» предстоит домашняя игра с «Реалом». Оба матча состоятся 22 октября.