Терим: считаю «ПСЖ» фаворитом Лиги чемпионов

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1). Специалист признался, что считает французский клуб фаворитом турнира.
«Мы провели один из лучших матчей в сезоне, и это даёт нам надежду на будущее. У Сери был хороший шанс забить. Конечно, это было бы здорово. После матча я поздравил Томаса Тухеля.
Я считаю «ПСЖ» фаворитом турнира. Наш матч с «Реалом» приобретает всё большее значение с учётом всех результатов. Нам нечего терять, и мы будем играть до конца», — приводит слова Терима AFP.
«ПСЖ», набрав шесть очков, занимает 1-е место в турнирной таблице группы А. «Галатасарай» (1) — на 3-м месте. В 3-м туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Брюгге». «Галатасараю» предстоит домашняя игра с «Реалом». Оба матча состоятся 22 октября.
- 2 октября 2019
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