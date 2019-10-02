Форвард «Брюгге» обещал сделать татуировку, если забьёт «Реалу», и оформил дубль

Нигерийский нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис стал одним из главных героев матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2).
«Я счастлив, что забил два гола, мы действительно хотели выиграть игру и были близки к этому. Поэтому мы вполне можем быть довольны результатом.
Думаю, этот результат — заслуга всей команды. Было бы нечестно сказать, что он достигнут из-за моих двух голов», — приводит слова Денниса Marca.
Форвард обещал до игры сделать татуировку, если забьёт на «Сантьяго Бернабеу». В матче он оформил дубль.
«Теперь мне придётся сделать две», — пошутил нападающий.
«Реал» после двух туров набрал 1 очко и занимает последнее, четвёртое место в группе А. «Брюгге» (2) — на втором месте. Соперниками испанского и бельгийского клубов по группе являются французский «ПСЖ» (6) и турецкий «Галатасарай» (1).
- 2 октября 2019
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