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Форвард «Брюгге» обещал сделать татуировку, если забьёт «Реалу», и оформил дубль

Форвард «Брюгге» обещал сделать татуировку, если забьёт «Реалу», и оформил дубль
Футбол / Лига чемпионов 0

Нигерийский нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис стал одним из главных героев матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2).

«Я счастлив, что забил два гола, мы действительно хотели выиграть игру и были близки к этому. Поэтому мы вполне можем быть довольны результатом.

Думаю, этот результат — заслуга всей команды. Было бы нечестно сказать, что он достигнут из-за моих двух голов», — приводит слова Денниса Marca.

Форвард обещал до игры сделать татуировку, если забьёт на «Сантьяго Бернабеу». В матче он оформил дубль.

«Теперь мне придётся сделать две», — пошутил нападающий.

«Реал» после двух туров набрал 1 очко и занимает последнее, четвёртое место в группе А. «Брюгге» (2) — на втором месте. Соперниками испанского и бельгийского клубов по группе являются французский «ПСЖ» (6) и турецкий «Галатасарай» (1).

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