FA обвинила Бернарду Силву в расизме из-за шутки в адрес Менди и ждёт объяснений
Федерация футбола Англии (FA) обвинила нападающего «Манчестер Сити» Бернарду Силву в расизме из-за его шутки в адрес одноклубника Бенжамена Менди. В организации ждут объяснений от форварда до 9 октября, сообщает BCC.
Отмечается, что Силва совершил нарушение правил FA «при отягчающих обстоятельствах», поскольку в его сообщении в адрес Менди содержалась отсылка «к расе и/или цвету кожи и/или этническому происхождению».
Напомним, португалец опубликовал в своём «твиттере» мем. В левой части картинки был изображён темнокожий защитник «горожан» Бенжамен Менди в детстве. Справа же находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos, представляющий собой шоколадного человечка. Мем Силва сопроводил следующей подписью — «Угадайте, кто?».
Менди вступился за Сильву перед Футбольной ассоциацией Англии
Игрок «Ман Сити» разместил мем про темнокожего одноклубника. FA начала проверку
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