FA обвинила Бернарду Силву в расизме из-за шутки в адрес Менди и ждёт объяснений

Федерация футбола Англии (FA) обвинила нападающего «Манчестер Сити» Бернарду Силву в расизме из-за его шутки в адрес одноклубника Бенжамена Менди. В организации ждут объяснений от форварда до 9 октября, сообщает BCC.

Отмечается, что Силва совершил нарушение правил FA «при отягчающих обстоятельствах», поскольку в его сообщении в адрес Менди содержалась отсылка «к расе и/или цвету кожи и/или этническому происхождению».

Напомним, португалец опубликовал в своём «твиттере» мем. В левой части картинки был изображён темнокожий защитник «горожан» Бенжамен Менди в детстве. Справа же находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos, представляющий собой шоколадного человечка. Мем Силва сопроводил следующей подписью — «Угадайте, кто?».

Менди вступился за Сильву перед Футбольной ассоциацией Англии