«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в лазурной форме
Санкт-Петербургский «Зенит» в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» сыграет в лазурной форме, сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».
«Бенфика» сыграет в красно-белой форме, а голкипер португальцев – в белой.
Матч «Зенит» — «Бенфика» состоится сегодня, 2 октября, на «Газпром Арене». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Бенфика».
Обслуживать встречу будет испанский арбитр Карлос Дель Серро Гранде, ему будут ассистировать Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес.
В 1-м туре команда Сергея Семака на выезде сыграла вничью с французским «Лионом» (1:1). А «Бенфика» дома уступила немецкому клубу «РБ Лейпциг» со счётом 1:2.
- 2 октября 2019
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