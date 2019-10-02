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Аллегри не вернётся к работе в этом сезоне, несмотря на слухи про «МЮ» и «Милан»

Аллегри не вернётся к работе в этом сезоне, несмотря на слухи про «МЮ» и «Милан»
Футбол / Италия 0

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не намерен менять планы до лета следующего года.

Как сообщает Corriere dello Sport, итальянский специалист не намерен возвращаться к работе до окончания нынешнего сезона, несмотря на интерес к нему со стороны нескольких клубов.

Ранее сообщалось, что в услугах Аллегри заинтересован «Манчестер Юнайтед», испытывающий проблемы на старте сезона под руководством Уле-Гуннара Сульшера, и «Милан», в котором он работал с 2010 по 2014 год. Также появлялась информация, что Массимилиано может сменить Маурисио Почеттино на посту рулевого «Тоттенхэм Хостпур».

Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. С бьянконери он пять раз становился чемпионом Италии, четырежды завоёвывал Кубок и дважды Суперкубок страны.

Аллегри может сменить Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»
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