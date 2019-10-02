Нигматуллин – о сейве Облака с «Локо»: у него была удача, а я никогда не гадал

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», а также оценил действия голкипера испанцев Яна Облака.



«Счёт мачта с «Атлетико» по игре, «Локомотив» мог даже больше пропустить. По большому счёту у них не было шансов. Был момент с сейвом Облака, но команду упрекнуть не в чем, «Атлетико» демонстрировал очень высокий уровень.



Болельщики сравнивали сейвы Облака с моими? Это очень приятно, но я бы не стал их сравнивать, у Облака была в какой-то степени удача, он выбрал угол и начал делать движение, может себе это позволить. Я же никогда не гадал, полагался на реакцию. Победителей не судят, всё выглядело очень эффектно. А сейв был, конечно, 80-го левела, как сейчас говорит молодёжь.



«Локомотив» играл в свою силу, учитывая определённые кадровые проблемы. «Атлетико» тактически очень силён за счёт своего тренера, подбора игроков. Фактически можно сказать, что Симеоне переиграл Сёмина», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.