Нигматуллин: Сёмин скорректирует слова Гильерме о борьбе за 3-е место в группе

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин раскритиковал голкипера «железнодорожников» Маринато Гильерме, который заявил, что основной задачей команды на групповом этапе Лиги чемпионов будет борьба за третье место с леверкузенским «Байером».
«Мне не понравился настрой Гильерме на борьбу за третье место с «Байером». Это подразумевает собой внутреннюю неготовность на борьбу в матчах с «Атлетико» и «Ювентусом». Мы понимаем, что будет непросто, но нужно ставить самые максимальные задачи. Думаю, Юрий Павлович скорректирует слова Гильерме в приватной беседе. Я не согласен с настроем капитана «Локомотива», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Мадридский «Атлетико» набрал 4 очка и занимает второе место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на третьем месте.
- 2 октября 2019
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